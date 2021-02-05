Еліна боролася до останнього.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) завершила виступи на хардовому турнірі WTA 500 в Мельбурні ("Gippsland Trophy").

На стадії 1/4 українка поступилася Елізе Мертенс з Бельгії (№20 WTA).

Еліна Світоліна (Україна) - Еліза Мертенс (Бельгія) - 3:6, 7:5, 6-10

Суперниці провели на корті 1 годину та 57 хвилин. У другому сеті Світоліна була за крок від поразки. Мертенс тричі подавала на матч-бол, проте наша співвітчизниця мужньо боролася та змогла вирівняти положення. В третьому сеті бельгійська тенісистка взяла ініціативу та після двох матч-болів таки закрила партію. У підсумку 1:2.

В 1/2 фіналу 20-а ракетка світу Елізе Мертенс поміряється силами з 3-ю ракеткою світу Наомі Осакою.

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Gippsland Trophy: що потрібно знати

Турнір в Мельбурні, який передує Australian Open, є турніром категорії WTA 500. Він проходить з 31 січня по 6 лютого з призовим фондом 565 тисяч доларів.

Під першим номером на турнірі посіяна румунка Симона Халеп.

Від України на турнірі також стартувала Леся Цуренко, проте в матчі першого кола вона програла представниці Білорусі Олександрі Саснович (6:3, 4:6, 4:6).

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Автор: Будрін Артем