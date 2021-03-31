Перша ракетка України Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс відновили спільну сторінку в Instagram.
Пара, яка у лютому оголошувала про паузу у відносинах, тоді деактивувала спільний акаунт. Однак тепер він знову активний.
Світоліна і Монфіс опублікували кілька stories з недвозначними цитатами:
"Якщо любов не божевільна, це не любов", "Ти і я. Любов. Назавжди", "Наша любов вічна".
Також пара опублікувала малюнок, автор якого невідомий.
Нагадаємо, Світоліна та Монфіс офіційно оголосили про свої стосунки під час Australian Open-2019. Втім, влітку 2019 року вони розлучилися. Однак, практично через півтора тижні знову відновили відносини.
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