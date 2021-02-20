Для закоханих прийняти це рішення було неймовірно складно.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна та її французький бойфренд Гаель Монфіс (АТР №11) зробили оголошення щодо своїх стосунків.

Сторіс з цією інформацією опублікував Монфіс у своєму Instagram.

"Всім привіт! Ми вирішили зробити паузу в наших стосунках. Рішення було прийняти неймовірно складно, тому що ми все ще любимо один одного. Але ми також найкращі друзі, і розуміємо, що нам треба місце для особистого простору та для реалізації цілей. Ми не коментуватимемо цю ситуацію. Дякуємо Вам заздалегідь за те, що поважаєте наше особисте життя. Посилаємо багато любові кожному. Еліна й Гаель", - написали спортсмени.

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Автор: Будрін Артем