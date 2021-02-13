Еліна Світоліна просунулася по турнірній сітці / фото REUTERS

Українка Еліна Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі "Великого шолома" Australian Open.

Світоліна у двох сетах обіграла 26-річну казашку Юлію Путінцеву, яка займає 28-е місце в рейтингу WTA. Юлія народилася в Москві й до 2012 року виступала за Росію, але у 17-річному віці прийняла рішення змінити громадянство.

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Матч тривав 1 годину 24 хвилини й завершився розгромною перемогою українки з рахунком 6:4, 6:0.

У наступному колі Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, зіграє проти 61-ї ракетки світу Джессіки Пегули з США. Раніше українка виграла у Пегули з рахунком 2:0 в січні цього року. 

Відеоогляд матчу

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Автор: Будрін Артем