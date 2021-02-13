На цьому Australian Open Еліна не програла ще жодного сету.

Українка Еліна Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі "Великого шолома" Australian Open.

Світоліна у двох сетах обіграла 26-річну казашку Юлію Путінцеву, яка займає 28-е місце в рейтингу WTA. Юлія народилася в Москві й до 2012 року виступала за Росію, але у 17-річному віці прийняла рішення змінити громадянство.

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Матч тривав 1 годину 24 хвилини й завершився розгромною перемогою українки з рахунком 6:4, 6:0.

У наступному колі Світоліна, яка посіяна на турнірі під п'ятим номером, зіграє проти 61-ї ракетки світу Джессіки Пегули з США. Раніше українка виграла у Пегули з рахунком 2:0 в січні цього року.

Відеоогляд матчу

Українці на Australian Open-2021: головне

Australian Open проходить в Мельбурні з 8 по 21 січня 2021 року. Загальний призовий фонд становить 80 мільйонів доларів.

Світоліна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді. Раніше турнір "Великого шолома" покинули Сергій Стаховський та Марта Костюк.

У першому колі Світоліна перемогла суперницю з Чехії.

У другому колі Еліна обіграла американку Корі Гауфф.

Вперше з 2017 року в друге коло Australian Open пробилася всього одна українка.

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Автор: Будрін Артем