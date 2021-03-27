Кем Тальбо / Фото REUTERS
Незвичайний епізод стався в матчі Національної хокейної ліги між командами "Міннесота Вайлд" і "Сент-Луїс Блюз" (2:0).
У другому періоді захисник "Сент-Луїса" Джастін Фолк виконав потужний кидок, проте воротар "Міннесоти" Кем Тальбо здійснив курйозний сейв - воротар зупинив шайбу маскою.
Шайба врізалася в шолом і міцно застрягла в ньому. Спершу її намагалися дістати, а потім замінили голкіперу маску.
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