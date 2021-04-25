Комік Джо Роган повеселив фанатів змішаних єдиноборств.

В рамках турніру UFC 261 відбувся поєдинок між американкою Роуз Намаюнас і китаянкою Вейлі Чжан за титул чемпіонки UFC в мінімальній вазі.

Намаюнас ефектним ударом з ноги в щелепу нокаутувала суперницю вже в першому раунді.

Однак поєдинок запам'ятався не тільки цим, але ще і реакцією американського коміка і телеведучого Джо Рогана, якого запросили коментувати бій.

Відео з його реакцією на нокаут стало вірусним в мережі.

A knockout by Thug Rose worthy of this iconic commentary reaction 😱 #UFC261pic.twitter.com/1bLugzxvG0 — ESPN MMA (@espnmma) April 25, 2021

Майже ідентично Роган відреагував на ще один нокаут, який відбувся на турнірі UFC 261, коли Камару Усман "вирубив" Хорхе Масвідаля.

Joe Rogan reaction to Usman KO over Masvidal is pretty funny #UFC261pic.twitter.com/paeiT5JhGV — Body Politic Sports (@__BodyPolSports) April 25, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар