Джо Роган / фото twitter.com/NicholasM1

В рамках турніру UFC 261 відбувся поєдинок між американкою Роуз Намаюнас і китаянкою Вейлі Чжан за титул чемпіонки UFC в мінімальній вазі.

Намаюнас ефектним ударом з ноги в щелепу нокаутувала суперницю вже в першому раунді.

Однак поєдинок запам'ятався не тільки цим, але ще і реакцією американського коміка і телеведучого Джо Рогана, якого запросили коментувати бій.

Відео з його реакцією на нокаут стало вірусним в мережі.

Майже ідентично Роган відреагував на ще один нокаут, який відбувся на турнірі UFC 261, коли Камару Усман "вирубив" Хорхе Масвідаля.

twitter.com/TMatchups

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Автор: Антон Дудар