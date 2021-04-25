В рамках турніру UFC 261 відбувся поєдинок між американкою Роуз Намаюнас і китаянкою Вейлі Чжан за титул чемпіонки UFC в мінімальній вазі.
Намаюнас ефектним ударом з ноги в щелепу нокаутувала суперницю вже в першому раунді.
Grande!!! #RoseNamajunas ♥ pic.twitter.com/npVsopxwVg— Juan (@elmascapo124) April 25, 2021
Однак поєдинок запам'ятався не тільки цим, але ще і реакцією американського коміка і телеведучого Джо Рогана, якого запросили коментувати бій.
Відео з його реакцією на нокаут стало вірусним в мережі.
A knockout by Thug Rose worthy of this iconic commentary reaction 😱 #UFC261pic.twitter.com/1bLugzxvG0— ESPN MMA (@espnmma) April 25, 2021
Майже ідентично Роган відреагував на ще один нокаут, який відбувся на турнірі UFC 261, коли Камару Усман "вирубив" Хорхе Масвідаля.
Joe Rogan reaction to Usman KO over Masvidal is pretty funny #UFC261pic.twitter.com/paeiT5JhGV— Body Politic Sports (@__BodyPolSports) April 25, 2021
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