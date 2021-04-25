Камару Усман захистив свій чемпіонський титул.

У головному поєдинку турніру UFC 261 Камару Усман (19-1) захистив чемпіонський титул у напівсередній вазі в реванші проти Хорхе Масвідаля (35-15).

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Американець нігерійського походження нокаутував суперника ефектним ударом з правої у другому раунді. Усман кинувся добивати Масвідаля, і рефері зупинив бій.

Усман здобув 14-ту перемогу поспіль в UFC і встановив рекорд - він перевершив досягнення екс-чемпіона Жоржа Сен-П'єра, у якого була серія з 13 перемог поспіль.

Відзначимо, що в 2020 році Усман виграв у Масвідаля рішенням суддів, а тепер зміг нокаутувати його.

KAMARU USMAN WITH THE MASSIVE RIGHT HAND

WOW. #UFC261pic.twitter.com/xBF5j8CkQn — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) April 25, 2021

Don't joke with any Nigerian 🇳🇬🇳🇬🇳🇬🇳🇬🇳🇬at what they are good at. Because the end result is always mind blowing 🔥🔥🔥Congratulations Usman #Usmanpic.twitter.com/TkP88eli8T — Olumuyiwa O (@Olumeal) April 25, 2021

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Автор: Антон Дудар