Камару Усман - Хорхе Масвидаль / фото REUTERS

У головному поєдинку турніру UFC 261 Камару Усман (19-1) захистив чемпіонський титул у напівсередній вазі в реванші проти Хорхе Масвідаля (35-15).

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Американець нігерійського походження нокаутував суперника ефектним ударом з правої у другому раунді. Усман кинувся добивати Масвідаля, і рефері зупинив бій.

Усман здобув 14-ту перемогу поспіль в UFC і встановив рекорд - він перевершив досягнення екс-чемпіона Жоржа Сен-П'єра, у якого була серія з 13 перемог поспіль.

Відзначимо, що в 2020 році Усман виграв у Масвідаля рішенням суддів, а тепер зміг нокаутувати його.

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Автор: Антон Дудар