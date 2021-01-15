Відтепер UFC не класифікує вживання марихуани як привід дискваліфіковувати спортсменів.
Про це повідомляє MMA Junkie.
UFC і антидопінгове агентство США дійшли до спільної згоди. Віце-президент UFC Джефф Новіцкі виступив з заявою:
"Попри те, що ми не будемо допускати до боїв спортсменів під впливом марихуани, виявилося, що сліди від вживання канабісу залишаються в організмі досить тривалий проміжок часу. Суть полягає в тому, що стосовно марихуани ми дбаємо про те, що спортсмен споживав за день до бою, а не за кілька днів або тижнів до бою, що часто траплялось раніше", - зауважив Новіцкі.
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