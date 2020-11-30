Збірна України оформила вихід на Євробаскет і в лютому гратиме вже без вантажу відповідальності за результат.

30 листопада в Любляні відбувся 4-й матч збірної України в групі відбору на Євробаскет-2022.

Україна провела гру з Австрією, яка завершилася з рахунком 70:67. Даний результат дозволив команді кваліфікуватися в основну частину турніру.

Збірна України оформила вихід на Євробаскет і в лютому гратиме вже без вантажу відповідальності за результат. А в лютневих матчах потрібно постаратися взяти реванш у Угорщини та Словенії.

Перша гра з австрійцями відбулася 20 лютого 2020 року і закінчилася перемогою збірної України – 88:73.

Кваліфікація чемпіонату Європи. Група F. 4-й тур

Україна-Австрія– 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

Україна: Олександр Мішула (20), Іссуф Санон (2), Анатолій Шундель (3), Денис Лукашов (14), Олександр Липовий (8), Віталій Зотов (3), Володимир Герун (8), В'ячеслав Бобров, Сергій Павлов (6), Олександр Бєліков, В'ячеслав Петров (4), В'ячеслав Кравцов (2).

Австрія: Бенедикт Гуттл (16), Рашид Махалбашич (11), Брюс Дув'є, Ерол Антоніо Ерсек (4), Марвін Огунсіп (7), Божич Вуйошевич (15), Даніель Фрідріх (3), Себастьян Каферл, Давер Ламешич (4), Еніс Мураті (3), Джозо Радос, Томас Шрейнер( 4)

Турнірна таблиця:

1. Словенія - 4 гри / 7 очок

2. Україна - 4/6

3. Угорщина - 2/4

4. Австрія - 4/4

Збірна України у кваліфікації Євробаскету-2022: головне

28 листопада збірна України поступилася Словенії у відборі на Євробаскет-2022.

Збірна України після трьох турів займала третє місце в групі F, набравши 3 очки. У квартеті зі збірною України також виступають Угорщина та Австрія.

Через коронавірус Євробаскет був перенесений з 2021-го на 2022-й рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора