28 листопада в Любляні збірна України провела матч кваліфікації Євробаскету-2022 проти Словенії.
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Команда Айнарса Багатскіса вкрай невдало почала матч і програла першу чверть з рахунком 9:33. Надалі розрив у рахунку скорочувався, проте врятувати гру так і не вдалося.
Найрезультативнішим у складі збірної України став Володимир Герун, який набрав 15 очок.
Словенія - Україна - 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)
Україна: Лукашов (3), Мішула, Бєліков, Бобров (11 + 5 передач), Герун (15) - старт; Шундель (14), Липовий (2), Павлов (4 + 5 підбирань), Кравцов (11), Санон (13 + 5 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Зотов (4 передачі)
Збірна України у кваліфікації Євробаскету-2022: головне
- 30 листопада також у Любляні українці проведуть поєдинок проти Австрії.
- Збірна України після трьох турів займає третє місце в групі F, набравши 3 очки. У квартеті зі збірною України також виступає Угорщина.
- Через коронавірус Євробаскет був перенесений з 2021-го на 2022-й рік.
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