Батькові найрезультативнішого гравця в історії НХЛ було 82 роки.

У Канаді на 83-му році життя помер Уолтер Гретцкі - батько одного з найкращих хокеїстів в історії Вейна Гретцкі.

Про смерть батька Вейн Гретцкі повідомив у Twitter.

"Для мене, моєї сестри і трьох братів батько завжди був капітаном нашої команди. Він керував нашою сім'єю, захищав її і був нашим лідером завжди і в усьому. Він зіграв головну роль в тому, що я полюбив хокей. Він надихав мене на те, щоб стати найкращим. Не тільки в хокеї, але і в житті. Він був справжнім Номером один і найбільш гордим канадцем, з тих кого ми знали. Ми любимо тебе, тато", - написав Гретцкі.

Читайте такожУ родині одного з найкращих футбольних воротарів світу сталася жахлива трагедіяВ останні роки Гретцкі-старший боровся з хворобою Паркінсона, яка була діагностована у нього в 2012 році, а також іншими проблемами зі здоров'ям.

У 2007 його нагородили Орденом Канади за внесок у розвиток хокею в країні і благодійну діяльність.

Волтер Гретцкі був громадянином Канади з українським корінням. Його батьки є вихідцями з України. Так, на початку 20 століття дід Вейна Гретцкі Терентій Грецький іммігрував до Канади з Берестейщини, яка на той момент була територією України (зараз - Білорусь). У Канаді він одружився з уродженкою Тернопільської області (на той момент була частиною Польщі) Марією Годенецькою. У родині спілкувалися українською мовою. Вейн Гретцкі сам розповідав, що в дитинстві розмовляв з бабусею українською.

Відомо, що Волтер Гретцкі кілька років тому переніс інсульт, після чого забув англійську мову і розмовляв тільки українською. "Батько потім два роки згадував англійську", - згадував Вейн.

Нагадаємо, Вейн Гретцкі є найкращим бомбардиром в історії НХЛ. Він закинув 894 шайби і зробив 1963 гольові передачі (в сумі - 2857 очок).

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Автор: Антон Дудар