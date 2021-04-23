9 травня в Києві пройде всесвітній благодійний забіг Wings for Life World Run 2021.
Про це у своєму прес-релізі повідомила прес-служба Wings for Life World Run.
У забігу одночасно беруть участь майже 200 країн світу. У Києві він стартує о 14.00, в Токіо - о 20.00, в Ньй-Йорку - о 07.00 і так далі.
Для того, щоб стати учасником забігу, потрібно завантажити мобільний додаток Wings for Life World Run для iOS або Android. Також зареєструватися можна на wingsforlifeworldrun.com.
Брати участь в забігу можна як поодинці, так і створивши команду разом з друзями і кинувши віртуальний виклик іншим. У русі беруть участь бігуни, а також учасники в кріслах колісних.
На даний момент для участі в забігу зареєструвалися вже понад 50 тисяч осіб.
100% зібраних за реєстраційні внески грошей будуть спрямовані на вивчення методів лікування травм спинного мозку.
Забіг проводиться з 2014 року, в ньому брали участь люди зі 195 країн світу, і за цей період вдалося зібрати вже більше 30 мільйонів євро.
"Пандемія Covid-19 принесла нам багато обмежень. На щастя, більшість з них тільки тимчасові. Тоді як люди з травмами спинного мозку миряться з суворими обмеженнями протягом усього життя. Ми хочемо це змінити. Саме тому я з радістю вітаю кожного, хто приєднається до нас 9 травня і допоможе нам знайти засіб", - зазначила гендиректор фонду Wings fo life Аніта Герхардтер.
У забігу немає фінішної прямої - замість цього учасники біжать всі разом, поки їх не наздожене автомобіль-фініш, який стартує через півгодини і поступово набирає швидкість. Так, в 2020 році переможець всесвітнього забігу зумів пробігти 69,92 кілометра за 4 години 12 хвилин, перш ніж його наздогнали.
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