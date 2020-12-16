Зараз біля Арки дружби народів зводять сноупарку для проведення Дабл Тріпл Snow Fest.

У Києві біля Арки Дружби народів цими вихідними - 19-20 грудня відбудуться зимові міжнародні змагання сноубордистів і лижників Дабл Тріпл Snow Fest.

Читайте такожУкраїна стала центром художньої гімнастики ЄвропиЯк повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на організаторів заходу, цьогоріч подія збере 80 сноубордистів і лижників і 15 країн.

Зазначається, що змагання транслюватиметься онлайн у всьому світі.

Подія організована командами don’t Take Fake і Radioday за підтримки громадського бюджету Києва. Вона матиме обмежений доступ і транслюватиметься онлайн сервісом MEGOGO.

Свою участь окрім українців уже підтвердили райдери з 15 країн світу: США, Канада, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Австрія, Іспанія, Грузія, Польща та Словаччина, Білорусь, Латвія і навіть Мароко. Вони змагатимуться у категоріях air та jibbing за сумарний призовий фонд 10 тис. євро.

Організатори зазначають, що кожен спортсмен попередньо проходитиме перевірку на COVID-19 у своїх країнах та медичний огляд перед участю у змаганнях. Кваліфікаційні відбори пройдуть в індивідуальних заїздах, аби уникнути скупчення спортсменів.

Крім того сніговий спот буде закритий для глядачів. Вони матимуть можливість спостерігати за перебігом турніру онлайн. Усі охочі зможуть долучитися до події завдяки прямій трансляції, під час якої матимуть змогу познайомитися із спортсменами, спостерігати за ключовими моментами боротьби, а також взяти участь у додаткових активностях.

Це будуть другі міжнародні змагання Дабл Тріпл Snow Fest в Києві. Торік вони зібрали понад 70 райдерів із 8 країн і стали найпомітнішим змаганням року сноубордистів та лижників з понад 35 тис. відвідувачами за один вікенд.

За словами організаторів заходу, зараз триває будівництво сноупарку для проведення змагань.

«Фінальна конструкція матиме вигляд засніженого міста зі справжніми ліхтарями, автівкою, білбордами і навіть житловим будинком з квартирою та балконом. Обриси багатоповерхівки, з вікон якої райдери потраплятимуть на спуск, уже видно на гірці», - йдеться у повідомленні.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька