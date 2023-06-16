Ще Стів Джобс, засновник компанії, висловлювався про свою нелюбов до чохлів, оскільки вважав айфон занадто красивим, щоб ховати його в захисній "оболонці".

Один з останніх патентів Apple було опубліковано в мережі. У ньому згадується "стійка до стирання" поверхня, яка менше схильна до подряпин і потертостей. Це може привести до появи iPhone, який не вимагає захисного чохла.

На незвичайну новинку звернув увагу портал Daily Mail. Згадується, що ще Стів Джобс, засновник компанії, висловлювався про свою нелюбов до чохлів, оскільки вважав Айфон занадто красивим, щоб ховати його в захисній "оболонці".

Як відомо, Applе вже давно відмовилася від алюмінієвої задньої кришки в своїх пристроях і перейшла на керамічне покриття – воно менше дряпається, не створює перешкод для зв'язку, але більш крихке. У зв'язку з цим недоліком, компанія планує створити гібридний матеріал, який буде поєднувати міцність і збереже високу якість стільникового з'єднання.

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Як приклад стійких до зносу елементів в патенті показаний пояс з мікробусин, що захищають м'які частини корпусу телефону і виступають над його задньою панеллю.

Пропонується, що суміш металу і кераміки буде покривати більшу частину корпусу, за винятком місця, де розташований модуль зв'язку. Варто зазначити, що це лише патенти. Остаточний дизайн і терміни випуску подібного пристрою нині залишаються невідомими.

Патенти Apple, які чекають свого часу

Раніше Apple запатентувала систему захисту запатентувала систему захисту складного або згорнутого дисплея при падінні. Простіше кажучи, складний iPhone, який очікується не раніше 2025 року, отримає "захист від кривих рук".

Ще один патент Apple розкриває динамічну адаптацію середовища для AirPods. Документ описує технологію, яка дозволить зробити прослуховування музики через AirPods більш "захопливим і природним".

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