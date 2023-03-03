Тим, хто зіткнувся з проблемами протягом гарантійного терміну, компанія рекомендує йти в магазин й здавати назад свої "яблучні" пристрої.

Компанія Apple припиняє гарантійне обслуговування своїх комп'ютерів планшетів у Росії – відповідний лист отримала низка авторизованих сервісних центрів.

Всім власникам Mac і iPad, які зіткнулися з проблемами протягом гарантійного терміну, компанія рекомендує йти в магазин і здавати назад свої пристрої, пише один із сервісних центрів у своєму телеграмі.

На iPhone та Apple Watch рішення Apple не поширюється, але джерело допускає, що це питання часу. Центр також сказав, що тепер ремонт пристроїв буде займати більше часу і, можливо, "вимагатиме оплати різних логістичних витрат".

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Також наголошується, що те, що відбувається може привести до масового закриття сервісних центрів в Росії, причому вже в "найближчі тижні".

Відхід Apple та інших техногігантів з Росії

Apple стала однією з перших міжнародних компаній, які зупинили поставки своєї продукції в Росію після початку повномасштабної війни. Водночас купертинівці обмежили використання Apple Pay та інших сервісів, а також заборонили адаптувати iPhone 14 під російські мережі.

На тлі санкцій і тотальних обмежень в Росії намагаються створювати видимість того, що там "нічого не відбувається". Зокрема, країна-агресор нібито планує самостійно виробляти смартфони і комп'ютери та навіть взялася за створення власної мобільної ОС для "конкуренції" з Android.

А тим часом санкції не припиняються, з РФ йде все більше компаній, а громадяни країни-агресора позбавляються можливостей. Нещодавно стало відомо, що Китай заблокував Смартфони OnePlus в Росії – нелегально ввезені смартфони тепер перетворилися на "цеглини".

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