Нелегально ввезені смартфони тепер перетворилися на непотрібний мотлох.

Китайська компанія ОРРО заблокувала можливість здійснювати дзвінки зі смартфонів свого бренду OnePlus, активованих в Росії. Про це повідомив у своєму Телеграм російський техноблогер і журналіст Євген Макаров.

За його словами, власники бренду вирішили заблокувати всі телефони, які були куплені в Китаї і призначалися для китайського ринку, але в підсумку були активовані за межами країни.

Російські власники телефонів OnePlus, нелегально ввезених в країну, тепер бачать на екрані повідомлення:

Відео дня

"Ваш телефон адаптований для певного регіону. У вашому регіоні щодо функції виклику будуть діяти обмеження. Для вирішення проблеми зверніться за місцем придбання телефону".

У компанії на запит журналіста відповіли, що сьогодні телефони бренду OnePlus офіційно не поставляються в Росію.

Санкції проти Росії

Попри твердження Кремля, що санкції майже не вплинули на російську економіку, їх ефект виявився значним. За офіційними російськими даними, вже сталося рекордне падіння експорту, що обернулося збитками для бюджету.

Через нафтові санкції з боку Заходу Росія вже змушена скорочувати обсяги видобутку нафти. Це також сильно позначиться на російському бюджеті.

Однак і на споживчому ринку РФ помітні серйозні проблеми. Показовим прикладом став гострий дефіцит спеціальної пакувальної плівки для виготовлення ковбаси.

Вас також можуть зацікавити новини: