Відомо, що Apple в 2023 році розширить модельний ряд айфонів, представивши дорожчу модель iPhone 15 Ultra.

Айфони, які вийдуть у 2023 році, будуть найдорожчими смартфонами Apple в історії. Принаймні, модель iPhone 15 Ultra, яка за чутками замінить модель Pro Max і отримає ексклюзивні характеристики.

За даними "яблучного" інсайдера LeaksApplePro, який неодноразово виявлявся правий щодо майбутніх новинок компанії, iPhone 15 Ultra буде коштувати 1299 доларів, що зробить його на 200 доларів дорожче, ніж iPhone 14 Pro Max. Інші моделі в лінійці можуть подорожчати на $100.

Якщо Apple на осінній презентації в 2023-му підтвердить це підвищення цін, то флагманська модель з приставкою Ultra у версії на 1 ТБ повинна буде коштувати $1799 (понад 66 тис. грн.). При цьому, враховуючи ціноутворення техніки Apple в Україні, ціни у нас виявляться ще вище.

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За словами джерела, ціна новинки буде "виправдана" титановою задньою панеллю, перископним телеоб'єктивом і реалізацією швидшого порту USB-C. Він стверджує, що виробництво iPhone 15 Ultra обійдеться Apple в 90 доларів більше, ніж виробництво інших моделей.

Нагадаємо, багато інсайдерів вже фактично підтвердили, що Apple в 2023 році розширить модельний ряд iPhone, представивши дорожчу модель iPhone 15 Ultra. Приставкою Ultra компанія хоче ще сильніше виділити преміальність найтоповішого Айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

iPhone 15: що ще відомо

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні-жовтні 2023 року. У лінійці буде чотири моделі, і, очевидно, різниця між звичайними та преміальними версіями стане ще істотніше.

Так, Pro-модель iPhone 15 отримають більш швидкий процесор A17 Bionic, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і повністю позбудуться фізичних кнопок. Ultra-модель додатково отримає корпус з титанового сплаву, поліпшену селфі-камеру і більш "живучу" батарею. Втім, поки неясно, чи стане модель Ultra заміною Pro Max, або вона буде додана як п'ятий варіант в лінійку.

Базові моделі iPhone 15 будуть являти собою злегка поліпшені цьогорічні моделі. 60-герцові дисплеї нікуди не дінуться, але вони таки отримають новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro.

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