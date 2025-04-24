Апдейт уже почали поступово розсилати на Android, а найближчим часом він з'явиться у веб-версії та на iOS.

У пошті Gmail з'явилася корисна функція під назвою "управління підписками", що дає змогу відписатися відразу від усіх спам-розсилок в одному місці.

Як пишуть у Google, коли користувач відмовляється від підписки на електронні листи в Gmail, його адреса видаляється відразу з усіх списків розсилки відправника – "відправникам може знадобитися кілька днів, щоб припинити надсилати листи".

Щоб відмовитися від спам-розсилок, потрібно:

відкрити в бічному меню новий розділ "Управління підписками"

зазначити у списку відправників, від яких більше не хочете отримувати листи.

Поки що функція доступна тільки користувачам Android-пристроїв. У майбутньому вона з'явиться у веб-версії та на iOS.

Відео дня

Нагадаємо, наприкінці березня Google відкрила доступ усім охочим до тестування своєї найрозумнішої нейромережі. Це перша модель у новій серії "мислячих" ШІ, здатних аналізувати інформацію, робити логічні висновки і вирішувати складні завдання.

Тим часом одна з найкращих ШІ-функцій тепер безкоштовно доступна всім користувачам Android. Тепер можна наводити камеру на об'єкти реального світу і ставити запитання про них Gemini у форматі живого діалогу.

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