У пошті Gmail з'явилася корисна функція під назвою "управління підписками", що дає змогу відписатися відразу від усіх спам-розсилок в одному місці.
Як пишуть у Google, коли користувач відмовляється від підписки на електронні листи в Gmail, його адреса видаляється відразу з усіх списків розсилки відправника – "відправникам може знадобитися кілька днів, щоб припинити надсилати листи".
Щоб відмовитися від спам-розсилок, потрібно:
- відкрити в бічному меню новий розділ "Управління підписками"
- зазначити у списку відправників, від яких більше не хочете отримувати листи.
Поки що функція доступна тільки користувачам Android-пристроїв. У майбутньому вона з'явиться у веб-версії та на iOS.
Нагадаємо, наприкінці березня Google відкрила доступ усім охочим до тестування своєї найрозумнішої нейромережі. Це перша модель у новій серії "мислячих" ШІ, здатних аналізувати інформацію, робити логічні висновки і вирішувати складні завдання.
Тим часом одна з найкращих ШІ-функцій тепер безкоштовно доступна всім користувачам Android. Тепер можна наводити камеру на об'єкти реального світу і ставити запитання про них Gemini у форматі живого діалогу.