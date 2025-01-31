Їх використання може призвести до швидкого злому смартфона, а також для доступу до мобільних банків.

Видання ABC News опублікувало "народний" рейтинг популярності PIN-кодів, які обирають користувачі для захисту своїх пристроїв і даних. Ці паролі використовують мільйони, стаючи легкою мішенню для шахраїв.

Найпоширенішим PIN-кодом у світі виявилася комбінація "1234". Її використовує практично кожна десята людина, чиї дані брали участь у дослідженні. На другому місці за частотою використання – 0000, на третьому – 1111.

Деякі користувачі намагаються додати хоч якусь складність, злегка видозмінюючи лідера рейтингу і вибираючи, зокрема, 1342. Хоча й ця комбінація виявилася настільки поширеною, що посіла 4-те місце в загальному списку. До топ-10 також увійшли комбінації 1212, 4444 і 4321.

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Також із цікавого – 2580. Ще один пін-код, який здається на перший погляд складним. Однак насправді це всього лише вертикальна лінія (зверху вниз) на стандартній панелі введення на смартфонах.

Автори дослідження зазначили, що подібні PIN-коди рідко зустрічаються під час реєстрації на сайтах або в соцмережах через суворіші вимоги до безпеки паролів. Коди з 4-х цифр зазвичай застосовуються для розблокування смартфонів, планшетів та інших гаджетів, а також для доступу до мобільних банків.

Схожа тенденція властива не тільки простим PIN-кодам, а й паролям – комбінація 123456 досі залишається одним із найпоширеніших паролів в інтернеті, поряд із такими варіантами, як "qwerty" або "password".

Нагадаємо, раніше Android-смартфони отримали важливе оновлення, спрямоване на боротьбу з використанням Bluetooth-трекерів з метою шпигунства. Тепер визначити і знешкодити такі пристрої стало простіше.

Крім того, незалежно від того, чи використовуєте ви Chrome, Firefox або обидва, настав час знову оновити свій браузер. Випущений у січні апдейт усуває кілька серйозних вразливостей.

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