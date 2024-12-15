Нові функції Android 'прокачають' захист від стеження: ось як ними скористатися

Тепер визначити і знешкодити сторонні Bluetooth-трекери стало простіше.

Днями Google випустила важливе оновлення для ОС Android, спрямоване на боротьбу з використанням Bluetooth-трекерів з метою шпигунства. Тепер визначити і знешкодити такі пристрої стало простіше, пише CNET.

Трекери, такі як Apple AirTag і аналоги, спочатку створювалися для пошуку загублених речей. Але ЗМІ розповідали про випадки, коли зловмисники використовували трекери для незаконного стеження, наприклад, підкидаючи їх у сумку або автомобіль. У 2022 році Apple навіть отримала груповий позов через стеження через мітки AirTag.

Google спільно з іншими компаніями раніше цього року впровадили функцію оповіщення про невідомі трекери. Тепер ці заходи посилені двома новими фічами:

Відео дня

Перша дає змогу на 24 години відключити визначення місця розташування в разі виявлення поруч невідомого трекера. Протягом цього часу гаджет можна буде знайти і знешкодити, не повідомляючи його власника про ваше місцеперебування. Називається вона Temporarily Pause Location.

Друга функція дасть змогу за допомогою звукового сигналу та інтерактивної мапи приблизно вказати де розташований "маячок", що відстежує. Усе це працює в сумісності з можливістю Find My Device.

Ці можливості доступні для будь-яких пристроїв на базі Android 6 або новішої версії ОС. Щоб скористатися ними, перейдіть шляхом "Налаштування" → "Безпека та екстрені ситуації" → активуйте "Сповіщення про невідомі трекери".

Раніше повідомлялося, то Google несподівано додала ще два роки оновлень для моделей Pixel 6, Pixel 7 і Fold. Тепер вони отримуватимуть мажорні оновлення системи та патчі безпеки п'ять років замість трьох.

Також стало відомо, Google планує випустить Android 16 набагато раніше, ніж вийшла Android 15 і попередні версії. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені: нова ОС вийде вже в другому кварталі (квітні-червні) 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: