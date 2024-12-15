Нові функції Android 'прокачають' захист від стеження: ось як ними скористатися

Днями Google випустила важливе оновлення для ОС Android, спрямоване на боротьбу з використанням Bluetooth-трекерів з метою шпигунства. Тепер визначити і знешкодити такі пристрої стало простіше, пише CNET.
Трекери, такі як Apple AirTag і аналоги, спочатку створювалися для пошуку загублених речей. Але ЗМІ розповідали про випадки, коли зловмисники використовували трекери для незаконного стеження, наприклад, підкидаючи їх у сумку або автомобіль. У 2022 році Apple навіть отримала груповий позов через стеження через мітки AirTag.
Google спільно з іншими компаніями раніше цього року впровадили функцію оповіщення про невідомі трекери. Тепер ці заходи посилені двома новими фічами:
- Перша дає змогу на 24 години відключити визначення місця розташування в разі виявлення поруч невідомого трекера. Протягом цього часу гаджет можна буде знайти і знешкодити, не повідомляючи його власника про ваше місцеперебування. Називається вона Temporarily Pause Location.
- Друга функція дасть змогу за допомогою звукового сигналу та інтерактивної мапи приблизно вказати де розташований "маячок", що відстежує. Усе це працює в сумісності з можливістю Find My Device.
Ці можливості доступні для будь-яких пристроїв на базі Android 6 або новішої версії ОС. Щоб скористатися ними, перейдіть шляхом "Налаштування" → "Безпека та екстрені ситуації" → активуйте "Сповіщення про невідомі трекери".
Раніше повідомлялося, то Google несподівано додала ще два роки оновлень для моделей Pixel 6, Pixel 7 і Fold. Тепер вони отримуватимуть мажорні оновлення системи та патчі безпеки п'ять років замість трьох.
Також стало відомо, Google планує випустить Android 16 набагато раніше, ніж вийшла Android 15 і попередні версії. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені: нова ОС вийде вже в другому кварталі (квітні-червні) 2025 року.