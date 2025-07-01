Зокрема, користувачі отримали можливість пропонувати контент Telegram-каналам.

Сьогодні, 1 липня, Telegram отримав велике оновлення, яке додало в месенджер одразу кілька нових корисних функцій. Зокрема, користувачі з підпискою Telegram Premium тепер можуть створювати інтерактивні списки завдань у будь-якому чаті. Подробиці оновлення розкрили в офіційному каналі Telegram.

Інтерактивні списки завдань

Інтерактивні списки дають користувачам з підпискою Telegram Premium можливість спільно відстежувати різні завдання і координувати роботу команд, а також вести списки покупок і справ. Списки можна налаштувати під себе.

Для створення списку завдань потрібно відкрити меню вкладень і вибрати пункт "Список". Потім його можна надіслати в групи, особисті чати або зберегти у себе в чаті "Вибране".

Запропоновані пости для каналів

Також у користувачів з'явилася можливість легко пропонувати контент Telegram-каналам. Запропоновані пости можна відправляти як особисті повідомлення каналу.

Розробники підкреслили, що користувачі навіть можуть вибрати бажані дату і час публікації, якщо є побажання.

Для того, щоб запропонувати пост, потрібно натиснути на значок, який з'являється в рядку введення під час надсилання повідомлення каналу. Ця функція доступна тільки користувачам із підпискою Telegram Premium.

Крім цього з'явилася можливість заплатити власнику каналу зірками Telegram або криптовалютою Toncoin за публікацію запропонованого поста. Власник каналу отримає винагороду через 24 години після публікації, але якщо повідомлення буде видалено раніше, Telegram автоматично поверне всю суму назад користувачеві.

У Telegram відреагували на звинувачення у зв'язках із російською ФСБ

Нагадаємо, що видання "Важные истории" писало про те, що месенджер Telegram тісно співпрацює з Федеральною службою безпеки (ФСБ). Крім цього The Wired у 2023 році розповідало про історії російських активістів, яких переслідували за участь у протестах проти війни в Україні. Так, вони говорили, що повідомлення в секретних чатах були позначені як прочитані ще до того, як їх відкривав сам користувач.

Представники Telegram же заявили, що компанія має контракти з десятками різних постачальників послуг у всьому світі, але вони не мають доступу до даних месенджера або чутливої інфраструктури.

"Несанкціонований доступ неможливий. За всю свою історію Telegram ніколи не передавав приватні повідомлення третім сторонам, а його шифрування жодного разу не було зламано", - йдеться в повідомленні компанії.

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