Офіційної презентації ще не було.

Популярний сервіс стриминговый Spotify запускає в Україні Новий Розділ. Мова йде про подкастах.

Про це пише Liga.net.

Так, музичний стрімінговий сервіс Spotify запускає розділ з подкастами. Офіційної презентації ще не було. На це звернули увагу користувачі.

На даний момент відповідний розділ з'явився в додатку, але в десктопі поки не доступний.

Довідка УНІАН. Spotify-стрімінговий сервіс, що дозволяє легально прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, не завантажуючи їх на пристрій. Доступний у вигляді веб-сайту, додатків для всіх операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв і медіа-систем автомобілів.

Як раніше повідомляв УНІАН, музичний додаток Spotify більше не доступний у App Store та Google Play для користувачів з Російської Федерації. Сервіс був офіційно запущений в РФ 15 липня 2020 року.

Раніше сервіс Spotify обіцяв додати Hi-Fi аудіо без втрат в кінці минулого року, але ось настав 2022-й, а цього так і не сталося.

Спочатку Spotify анонсував опцію HiFi з трансляцією музики без втрати якості ще в лютому 2021 року на заході Stream On, але з тих пір ніяких новин більше не з'являлося. Бітрейт та інші технічні деталі тоді не оголосили.

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