Сервіс був офіційно запущений у РФ у липні 2020 року.

Музичний додаток Spotify більше недоступний в App Store і Google Play для користувачів з Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Spotify більше недоступний в App Store і Google Play для користувачів з Росії. Сервіс був офіційно запущений у РФ 15 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Spotify - стрімінговий сервіс, що дозволяє легально прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, не завантажуючи їх на пристрій. Доступний у вигляді веб-сайту, додатків для всіх операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв і медіа-систем автомобілів.

Раніше Андрій Єрмак повідомив, що Євросоюз закрив усі свої порти для російських кораблів. Також російський ринок покинули брендові виробники контрацептивів та фармацевтичні препарати.

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