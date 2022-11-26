За словами віце-прем'єра Михайла Федорова, у низці областей ситуація зі зв’язком значно покращилася.

Після наймасштабнішого знеструмлення внаслідок ракетної атаки росіян 23 листопада, станом на сьогодні, 26 листопада, вже працює 73% мобільної мережі України.

Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій, повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

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"У інших областях поки що маємо труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях. Але енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв‘язок на всій території України", - підкреслив Федоров.

Проблеми з мобільним зв'язком

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Міністерство енергетики назвало це блекаутом в усій енергосистемі країни. Через відсутність електроенергії базові станції мобільних операторів, через що в багатьох українців практично зник зв'язок.

Зокрема, за словами речника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимира Кондрашова, станом на ранок 24 листопада в Україні працювали близько 44% базових станцій мобільних операторів.

Станом на вечір 24 листопада найкраща ситуація з роботою базових станцій мобільного зв'язку у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях, розповів тоді віце-прем'єр Михайло Федоров. А в Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

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