У Telegram з'явилася одна з найкорисніших можливостей YouTube

Месенджер дасть змогу користувачам обирати якість відео під час перегляду.

У свіжій бета-версії Telegram знайшли цікаве нововведення. Повідомляється, що скоро месенджер стане ближчим до YouTube – користувачі зможуть вибрати якість відео під час перегляду.

Ця функція корисна тим, що дасть змогу регулювати баланс між чіткістю картинки і обсягом трафіку. Так, виставивши "Автоматично", месенджер сам змінюватиме якість відео залежно від швидкості та стабільності інтернет-з'єднання.

Як видно на скріншоті нижче, в налаштуванні відтворення доступно кілька опцій з різною роздільною здатністю. Також можна вибрати вихідну якість.

Відео дня

Нововведення стане частиною великого оновлення Telegram, яке раніше анонсував Дуров. Загалом очікуваних змін десять. Також дозволять прикріплювати до повідомлень медіафайли вже після відправлення і переглядати, коли було відредаговано повідомлення.

Варто зазначити, що в планах у Telegram запустити власний відеохостинг для конкуренції з Youtube. Раніше команда месенджера оголосила конкурс на створення нового відеоплеєра для мобільної версії програми. За задумом, плеєр повинен працюватиме як з відеороликами, так і з аудіодоріжками.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Зокрема, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

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