Telegram дозволить обирати якість відео під час перегляду / фото REUTERS

У свіжій бета-версії Telegram знайшли цікаве нововведення. Повідомляється, що скоро месенджер стане ближчим до YouTube – користувачі зможуть вибрати якість відео під час перегляду.

Ця функція корисна тим, що дасть змогу регулювати баланс між чіткістю картинки і обсягом трафіку. Так, виставивши "Автоматично", месенджер сам змінюватиме якість відео залежно від швидкості та стабільності інтернет-з'єднання.

Як видно на скріншоті нижче, в налаштуванні відтворення доступно кілька опцій з різною роздільною здатністю. Також можна вибрати вихідну якість.

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У Telegram з'явилася одна з найкорисніших можливостей YouTube

Нововведення стане частиною великого оновлення Telegram, яке раніше анонсував Дуров. Загалом очікуваних змін десять. Також дозволять прикріплювати до повідомлень медіафайли вже після відправлення і переглядати, коли було відредаговано повідомлення.

Варто зазначити, що в планах у Telegram запустити власний відеохостинг для конкуренції з Youtube. Раніше команда месенджера оголосила конкурс на створення нового відеоплеєра для мобільної версії програми. За задумом, плеєр повинен працюватиме як з відеороликами, так і з аудіодоріжками.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Зокрема, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

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