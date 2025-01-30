У пошуку Google з'явилася стара добра 'Змійка' – на честь Китайського Нового року

Гра доступна не тільки у веб-версії, а й з мобільних пристроїв.

29 січня в Китаї відзначається Свято весни, ще відоме як "Місячний новий рік". На честь цього в пошуковик Google додали нове "пасхальне яйце" – можливість зіграти в "Змійку".

Для того щоб пасхалка з'явилася, треба вбити в пошуковий рядок "змійка" або "snake". Гра доступна не тільки у веб-версії, а й з мобільних пристроїв.

У веб-версії змійка керується з клавіатури, а в мобільній – свайпами.

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Google часто додає подібні пасхалки у свій пошуковик. Так, якщо ви загуглите Squid Game, то знайдете секретну гру за мотивами серіалу. А до цього в "Google Пошуку" з'являлися міні-ігри за "Мандалорцем" і "Одними з нас".

Підбиваючи підсумки року, Google вибрала 12 найкращих розширень для Chrome у 2024 році, які допоможуть бути продуктивнішими, організовувати завдання, заощаджувати гроші та персоналізувати браузер. Примітно, що в списку немає жодного VPN або блокувальника реклами.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Google можуть змусити продати Chrome. Раніше компанію визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошуку, і продаж браузера стане одним із кроків із відновлення конкуренції.

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