Wi-Fi 8 буде орієнтований не на підвищення швидкості, а на надійність з'єднання.

Стандарт бездротового зв'язку Wi-Fi 7 тільки починає своє поширення ринком, а в інтернеті вже з'явилися дані про Wi-Fi 8. У новому поколінні акцент буде зроблено не на швидкості, а на надійності з'єднання, пише MyDrivers.

За наявними відомостями, новий стандарт буде підтримувати три діапазони: 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц – все це зроблено, щоб підвищити ефективність смуги пропускання.

Пропускна здатність Wi-Fi традиційно вважається одним з ключових параметрів, що визначають продуктивність бездротової мережі. Від цього показника залежить зручність роботи користувача в мережі: чим вища пропускна здатність, тим швидше завантажуються файли, транслюються відео з високою роздільною здатністю та виконуються інші завдання.

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Крім того, Wi-Fi 8 оптимізує роботу технології динамічного розподілу спектра. Цей підхід дає змогу ефективно розподіляти частотні ресурси між користувачами, враховуючи навантаження мережі та інші умови. Як наслідок підвищується загальна пропускна здатність системи, що покращує користувацький досвід і підвищує стабільність роботи мережі.

Очікується, що перші пристрої з підтримкою Wi-Fi 8 з'являться тільки у 2028 році.

Нагадаємо, стандарт Wi-Fi 7 офіційно запустили в середині січня 2024 року. Нова технологія майже вп'ятеро швидша за Wi-Fi 6, а також стабільніша та надійніша.

Раніше УНІАН розповідав про чотири прості способи посилити сигнал Wi-Fi у будинку. Для цього необов'язково лазити в налаштуваннях маршрутизатора – достатньо виконати всього кілька простих дій.

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