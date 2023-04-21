Також видалено канали, що їх розповсюджували.

Відеохостинг YouTube видалив популярні відеоролики російської приватної військової компанії "Вагнер" та канали, які їх поширювали.

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Раніше він написав головному виконавчому директору YouTube, LLC Нілу Мохану та попросив вжити заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності ЧВК.

Ткаченко зазначив, що навіть попри досить жорстку редакційну політику, такі гіганти як YouTube чи TikTok все ще слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії та вербування нових найманців.

Відео дня

"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність", - повідомив він згодом.

Українців закликають надсилати лінки на відео з "вагнерівцями", які вони побачать на YouTube, на пошту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua.

YouTube видаляє російську пропаганду

Навесні минулого року повідомлялося, що з відеохостингу видалили понад 70 тисяч роликів та 9 тисяч каналів, в яких заперечувалися насильницькі події у війні в Україні.

У квітні YouTube видалив запис брифінгу представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової через порушення політики щодо епізодів насильства в Україні".

Також адміністрація відеохостингу YouTube видалила канал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live", а також канал його телевізійної програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим".

Крім того, повідомлялося про видалення каналу російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

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