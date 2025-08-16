Ці гаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами та стабільний рівень звуку.

Видання Daily Mail звернуло увагу на новий тренд у соцмережах. Покоління "Z", або зумери, почало масово відмовлятися від дорогих музичних стримінгових сервісів на користь старих MP3-плеєрів.

Ці гаджети з'явилися в 90-х, а пік їхньої популярності припав на епоху iPod у 2000-х. Але з появою смартфонів, багато меломанів перейшли на такі стримінгові сервіси, як Spotify або Apple Music. Тепер зростаючий цінник на підписку підштовхує молодь до використання MP3-плеєрів.

Так, індивідуальний преміум-аккаунт Spotify у Великій Британії коштує 11,99 фунта стерлінгів (близько 700 грн) щомісячно. При цьому деякі MP3-плеєри з внутрішньою пам'яттю, що вміщує 2000 пісень, продаються в інтернеті всього за 19,99 фунта стерлінгів (близько 1200 грн).

"Я купив собі MP3-плеєр з пам'яттю до 64 гігабайтів і можу записати на нього 12 тис. пісень з необмеженою кількістю перемоток. Можу вибрати будь-яку пісню, яку хочу послухати, і мені не доведеться платити 145 фунтів на рік", – написав один із користувачів соцмереж.

Інші представники покоління Z зазначають, що їх накрила ностальгічна хвиля і позитивні вайби MP3-плеєрів із дротовими навушниками. Ніякого інтернету, ніяких сповіщень, ніякої реклами – тільки музика. "Знаєте, хто ніколи не показував мені рекламу? Мій Sony Walkman", – зазначає один із зумерів. "Пропаганда, на яку я ніколи не поведуся, – купівля Spotify Premium", – пише інший.

Нагадаємо, раніше цього місяця Spotify оголосив про збільшення вартості підписки в усьому світі. Зростання вартості залежить від конкретної країни: наприклад, для нових користувачів в Іспанії та Італії підписка подорожчала з 11 до 12 євро.

Як УНІАН уже розповідав, представники покоління Z перестали говорити слово "алло", відповідаючи на дзвінок – тепер зумери все частіше просто мовчать у слухавку.

