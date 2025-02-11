Перший за три роки iPhone SE отримає оновлений корпус, що нагадує iPhone 14, з однією задньою камерою.

У мережі з'явилися перші реальні фотографії iPhone SE 4 – їх опублікував інсайдер Majin Bu, який швидко став відомим і який був одним із головних джерел зливів новинки.

Знімки вкотре підтверджують чутки про радикальну зміну дизайну: бюджетний смартфон від Apple тепер більше схожий на актуальні моделі, а не застарілі девайси в дизайні iPhone 8 і товстими рамками навколо екрана.

Інсайдери порівнюють майбутній iPhone SE з iPhone 14. Девайс матиме 6,06-дюймовий OLED-екран з "монобровою", позбудеться кнопки Home, отримає одинарну камеру, ймовірно, 48-мегапіксельну і кнопку Action Button.

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Щодо характеристик, очікується, що новий iPhone SE отримає чип A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті для Apple Intelligence, батарею 3279 мАг, захист IP68, роз'єм USB-C, і стане першим пристроєм Apple з фірмовим модемом 5G.

Марк Гурман з Bloomberg раніше повідомив, що iPhone SE 4 буде представлений на тижні 10-14 лютого, а в продаж пристрій надійде до кінця місяця. Очікувана ціна новинки – 499 доларів.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде в березні і теж коштуватиме $499. Батарея та екран у нього будуть більшими, ніж у 8a, а зовні новий смартфон Google сильно відрізнятиметься від попередника.

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