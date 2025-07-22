У новому смартфоні буде аж три об'єктиви.

Google показав зовнішній вигляд свого наступного флагмана - Pixel 10. На сайті Google Store з'явилося коротке відео з демонстрацією смартфона, і в ньому є кілька цікавих деталей.

Pixel 10 зовні дуже схожий на Pixel 9. Той самий острівець камер на задній панелі, глянцева окантовка і матово-сірий корпус. З чуток, модель вийде в чотирьох кольорах: Obsidian (чорний), Indigo (синій), Frost (світло-сірий) і Limoncello (жовто-зелений). У відео показано тільки один варіант.

У камері - три об'єктиви, це може означати, що на відео показаний Pixel 10 Pro, але є ймовірність, що базова модель теж отримає потрійну камеру.

Відео дня

Згідно з витоками, конфігурація може включати 50 Мп ширококутний, 48 Мп надширокий і 48 Мп телеоб'єктив. Останній, за даними Android Headlines, отримає підтримку макрозйомки і стане гібридним Tele-Macro-сенсором. Це дасть змогу знімати макро з більш комфортної відстані і, можливо, поліпшить загальну якість фото.

Усередині очікується новий чип Tensor G5, який має забезпечити приріст продуктивності. Однак революційного редизайну чекати не варто, скоріше, це буде еволюційне оновлення лінійки.

Презентація Google Pixel 10 запланована на 20 серпня.

Раніше ми розповідали, що стало відомо, скільки коштуватимуть смартфони Google Pixel 10. Pixel 10 Pro XL буде дорожчим на 100 євро, а топова версія на 1 ТБ обійдеться в 1689 євро.

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