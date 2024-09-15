Для підтримки інтелектуальних функцій Apple Intelligence Айфонам знадобилося більше оперативної пам'яті.

Ви, можливо, здивуєтеся, але Apple ніколи офіційно не розкриває обсяг оперативної пам'яті у своїх смартфонах. Зазвичай, це з'ясовується пізніше, методом розбору гаджетів. Але цього року компанія вперше розкрила цю інформацію.

Віце-президент Apple з апаратних технологій Джонні Сроуджі повідомив, що всі чотири моделі iPhone 16 отримали 8 ГБ ОЗП. ЗМІ припускають, що компанія пішла на такий крок, усвідомлюючи, що покупцям з Китаю, які, до речі, залишилися розчаровані презентацією, дуже важливий цей показник. Враховуючи, що багато китайських флагманів пропонують конфігурацію з 16, а деякі навіть 24 ГБ пам'яті.

Нагадаємо, що торік 8 ГБ ОЗП було тільки у "прошок", а базові Айфони оснащувалися 6 ГБ пам'яті. Припускається, що це одна з причин, через яку базові моделі iPhone 15 не отримали підтримку ШІ-пакета Apple Intelligence. Поточні чотири моделі iPhone 16 підтримують Apple Intelligence, частково завдяки збільшеній оперативній пам'яті.

Крім того, віцепрезидент Apple зазначив, що збільшення об'єму оперативки дасть змогу збільшити ігрову продуктивність у дешевших iPhone 16. Apple, як і раніше, має намір переконувати розробників AAA-ігор, серед яких Ubisoft і Capcom, випускати їхні проєкти на своїх пристроях.

Примітно, що Apple Intelligence не буде доступний в iPhone 16 на момент виходу. Мала частина ШІ-фішок з'явиться в iOS 18.1 і 18.2 пізніше цього року, а все інше вже у 2025 році. До них належить і розумніша Siri. Крім лінійки iPhone 16, iPhone 15 Pro буде єдиним телефоном, який його підтримує.

Нагадаємо, завтра відбудеться реліз iOS 18 для смартфонів iPhone XS і новіше. Але фахівці не рекомендують оновлюватися до нової ОС, якщо ваш Айфон був у неофіційному ремонті.

А тим часом інсайдери називають сім вагомих причин не купувати iPhone 16 і дочекатися iPhone 17. У Купертіно вже давно перестали тішити своїх шанувальників інноваційними рішеннями, але у 2025 році апдейт має порадувати багатьох.

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