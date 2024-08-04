Їхня місткість буде на 10% більшою порівняно з моделями попереднього покоління.

Як відомо, iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max рекордно виростуть у розмірах. І в більші корпуси влізуть більші акумулятори, внаслідок чого зросте їхня місткість і, як наслідок, час автономної роботи і загальний термін служби.

За даними джерел GSMArena, iPhone 16 Pro отримає батарею на 3577 мАг (майже на 10% більше, ніж торік), а iPhone 16 Pro Max - батарею на 4676 мАг, про що вже були чутки раніше.

Крім того, збільшення часу автономної роботи в нових айфонах очікується за рахунок зміни матеріалу корпусу батареї на метал, що відповідає новим вимогам Євросоюзу. Очікується, що новий матеріал підвищить енергоефективність на ~10%.

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Але і це ще не все. За інформацією джерел, акумулятори будуть виготовлені за новою технологією стекових батарей з підвищеною щільністю енергоелемента, а потужність дротового заряджання зросте з 27 до 40 Вт, а з використанням MagSafe – з 15 до 20 Вт.

У поєднанні з поліпшеннями енергоефективності нового процесора, iPhone 16 Pro зможуть протягнути до 30 годин без підзарядки, при цьому заряджатися вони будуть помітно швидше. У тестах автономності Tom's Guide нинішній iPhone 15 Pro Max посідає 14-е місце з 14 годинами безперервної роботи.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня. Разом із ними покажуть нові Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini.

А навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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