Ці бюджетні смартфони пропонують найкраще співвідношення ціни та якості / фото NY Times

Ціни на флагманські смартфони продовжують зростати, оскільки виробники втискують у них все більше і більше функцій. Проте принаймні частина цих нових технологій просочується в бюджетні телефони, які продовжують удосконалюватися без значного підвищення цін.

Редакція порталу NY Times виділила два недорогих Android-телефони, на які варто звернути увагу на початку 2025 року.

Samsung Galaxy A15 5G (~7500 грн)

На думку фахівців, це найзбалансованіший "бюджетник" на ринку – у нього при собі яскравий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 90 Гц. На такому комфортно дивитися відео, серфити в інтернеті та грати навіть у сонячну погоду. Чип Dimensity 6100+ і 4 ГБ оперативної пам'яті в A15 більш ніж достатньо для багатозадачності та повсякденних завдань.

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А ще Samsung пропонує безпрецедентні чотири роки оновлень ПЗ для дешевого смартфона, тобто свіжі оновлення будуть приходити аж до 2028 року, коли вийде умовний Android 19.

Експерти назвали два найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

Moto G Power 2024 (~12 000 грн)

Телефон коштує на 100 доларів дорожче, але має великий 6,7-дюймовий РК-дисплей із частотою 120 Гц, потужніший процесор Mediatek Dimensity 7020 із 8 Гбайт оперативної пам'яті та бездротову зарядку. Утім, головна його особливість – дводенна батарея.

Однак його РК-екран не такий яскравий, як OLED-дисплей Galaxy A15, до того ж, він не отримає стільки оновлень андроїда, скільки конкурент. Проте, це все одно чудовий вибір за свої гроші.

Експерти назвали два найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

Як уже повідомляв УНІАН, у 2025 році почнуть з'являтися смартфони з акумуляторами 7000/7500 мАг. Домогтися такого суттєвого приросту вдалося завдяки переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники явно випереджають Apple і Samsung.

А вже в березні Apple має представити новий бюджетний iPhone SE. Він виявиться на $300 дешевшим, ніж стандартний iPhone 16, при цьому отримає підтримку Apple Intelligence і перший в історії модем 5G, розроблений Apple.

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