Експерти назвали два найкращі бюджетні смартфони, які можна купити прямо зараз

При ціні дешевше 200 і 300 доларів відповідно вони пропонують плавний дисплей, велику автономність і оптимальну продуктивність.

Ціни на флагманські смартфони продовжують зростати, оскільки виробники втискують у них все більше і більше функцій. Проте принаймні частина цих нових технологій просочується в бюджетні телефони, які продовжують удосконалюватися без значного підвищення цін.

Редакція порталу NY Times виділила два недорогих Android-телефони, на які варто звернути увагу на початку 2025 року.

Samsung Galaxy A15 5G (~7500 грн)

На думку фахівців, це найзбалансованіший "бюджетник" на ринку – у нього при собі яскравий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 90 Гц. На такому комфортно дивитися відео, серфити в інтернеті та грати навіть у сонячну погоду. Чип Dimensity 6100+ і 4 ГБ оперативної пам'яті в A15 більш ніж достатньо для багатозадачності та повсякденних завдань.

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А ще Samsung пропонує безпрецедентні чотири роки оновлень ПЗ для дешевого смартфона, тобто свіжі оновлення будуть приходити аж до 2028 року, коли вийде умовний Android 19.

Moto G Power 2024 (~12 000 грн)

Телефон коштує на 100 доларів дорожче, але має великий 6,7-дюймовий РК-дисплей із частотою 120 Гц, потужніший процесор Mediatek Dimensity 7020 із 8 Гбайт оперативної пам'яті та бездротову зарядку. Утім, головна його особливість – дводенна батарея.

Однак його РК-екран не такий яскравий, як OLED-дисплей Galaxy A15, до того ж, він не отримає стільки оновлень андроїда, скільки конкурент. Проте, це все одно чудовий вибір за свої гроші.

Як уже повідомляв УНІАН, у 2025 році почнуть з'являтися смартфони з акумуляторами 7000/7500 мАг. Домогтися такого суттєвого приросту вдалося завдяки переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники явно випереджають Apple і Samsung.

А вже в березні Apple має представити новий бюджетний iPhone SE. Він виявиться на $300 дешевшим, ніж стандартний iPhone 16, при цьому отримає підтримку Apple Intelligence і перший в історії модем 5G, розроблений Apple.

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