У списку є як телефони в традиційному форм-факторі, так і пристрої з гнучкими екранами.

Більшість виробників з кожним роком і кожним новим поколінням своїх смартфонів намагаються зробити дисплей дедалі більшим і більшим. Через це збільшується розмір корпусу і вага. Таким чином, смартфони дедалі більше схожі на повноцінні планшети.

Фахівці порталу Tom's Guide розповіли, які компактні смартфони рекомендується розглянути до покупки на початку 2025 року. Визначити, що саме вважається компактом, може бути складно, але в ідеалі вони повинні мати екран в районі 6 дюймів.

Перше місце у ASUS Zenfone 10 з 5,9-дюймовим екраном. Немає нічого, з чим би він не впорався (заслуга Snapdragon 8 Gen 2 в парі з 16 ГБ ОЗП), при цьому його легко носити в кишені або використовувати однією рукою. А ще у цього компакта оптимальний набір камер і хороша автономність.

з 5,9-дюймовим екраном. Немає нічого, з чим би він не впорався (заслуга Snapdragon 8 Gen 2 в парі з 16 ГБ ОЗП), при цьому його легко носити в кишені або використовувати однією рукою. А ще у цього компакта оптимальний набір камер і хороша автономність. Завдяки складному механізму Samsung Galaxy Z Flip 6 можна віднести і до компактів, і до моделей з великим екраном. Діагональ зовнішнього дисплея у нього становить лише 3,4 дюйма, але якщо його розгорнути, то перед нами відкриється 6,7-дюймовий екран. Модель також захищена від потрапляння води і вологи.

можна віднести і до компактів, і до моделей з великим екраном. Діагональ зовнішнього дисплея у нього становить лише 3,4 дюйма, але якщо його розгорнути, то перед нами відкриється 6,7-дюймовий екран. Модель також захищена від потрапляння води і вологи. iPhone 15 Pro вийшов найбільшим у цьому списку. Але за нинішніми мірками його все ж можна віднести до компактів. 6,1-дюймовий OLED-екран має роздільну здатність 2556 × 1179 пікселів і частоту в 120 Гц. Актуальний iPhone 16 Pro вже отримав екран на 6,3 дюйма.

вийшов найбільшим у цьому списку. Але за нинішніми мірками його все ж можна віднести до компактів. 6,1-дюймовий OLED-екран має роздільну здатність 2556 × 1179 пікселів і частоту в 120 Гц. Актуальний iPhone 16 Pro вже отримав екран на 6,3 дюйма. iPhone SE 2022 - найкомпактніший і водночас найбюджетніший телефон у списку. Цей "малюк" має якісний 4,7-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Retina і частотою 60 Гц. Автономність пристрою залишає бажати кращого, зате процесор A15 Bionic ще не скоро застаріє.

найкомпактніший і водночас найбюджетніший телефон у списку. Цей "малюк" має якісний 4,7-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Retina і частотою 60 Гц. Автономність пристрою залишає бажати кращого, зате процесор A15 Bionic ще не скоро застаріє. Замикає добірку складаний nubia Flip 5G. Дана модель має ту ж концепцію, що і Z Flip 6. Складаний механізм дає змогу впровадити 1,43-дюймовий дисплей на зовнішній стороні. Він стане в пригоді для сповіщень і зйомки селфі на основну камеру.

Відео дня

Раніше фахівці AnTuTu ділилися топом найкращих смартфонів початку 2025 року за ціною-якістю. У бюджетній категорії лідером виявився Redmi 14R, а добірку флагманів очолює фотофлагман Oppo.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів та можуть називатися народними. У десятці лідерів, крім інших, можна побачити складані моделі та торішні флагмани.

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