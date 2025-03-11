Вони не тільки чудово підходять для мобільного геймінгу, а й пропонують преміум-функції для широкої аудиторії.

Асортимент ігрових смартфонів у 2025 році величезний – можна обирати з десятків флагманів від різних виробників. Автори популярного порталу TechRadar випустили добірку з п'яти оптимальних моделей для мобільного геймінгу.

Ігровому телефону потрібно більше, ніж просто потужний процесор і RGB-підсвічування. Він повинен мати добре оптимізоване ПЗ і просунуту систему охолодження, щоб забезпечити плавний ігровий процес.

Asus ROG Phone 9 Pro – просто найкращий смартфон для ігор. У нього найактуальніший чипсет Snapdragon 8 Elite, продуктивності якого вистачить ще на роки, топовий дисплей на 185 Герц, а завдяки акумулятору 5800 мАг він ніколи не розрядиться навіть у розпал ігрового марафону. Водночас смартфон також має стильний вигляд і добре знімає.

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Nubia RedMagic 10 Pro – геймерський девайс, однак найпомітніша фіча в нього далеко не ігрова. Річ у тім, що в його дисплеї немає жодних отворів, оскільки селфі-камера прихована під ним, тобто граючи в ігри її не видно. Що стосується заліза, то пристрій практично ідентичний Asus Phone 9 Pro, але якість камери і відсутність водозахисту можуть розчарувати.

iPhone 16 Pro Max – найкращий смартфон для тих, хто планує грати в ААА-іграшки, на кшталт Death Stranding, Assassin's Creed і Resident Evil 4 Remake. А ще це чемпіон за часом автономної роботи серед смартфонів Apple.

Samsung Galaxy S25 Ultra – флагман корейского виробника хоч і не просувається суто як ігровий пристрій, але теж чудово підходить для мобільного геймінгу. У нього при собі, можливо, найкращий 6,8-дюймовий OLED-дисплей на ринку, найпотужніший процесор Snapdragon і топова основна камера на 200 Мп.

OnePlus 13R – найдоступніше рішення для геймерів. За свою ціну воно пропонує продуктивність рівня флагманів, величезний дисплей і найкращий час автономної роботи серед усіх смартфонів.

Раніше фахівці назвали смартфони з найбільш живучою батареєю на початок 2025 року. У лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і більш доступні Android-гаджети.

Якщо ж шукаєте смартфон у межах 7000 грн, рекомендуємо звернути увагу на цей топ. Сьогодні індустрія просунулася настільки далеко, що навіть у цій ціновій категорії ми бачимо пристрої, що пропонують потужні чипсети і місткі батареї.

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