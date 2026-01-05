Названо 10 смартфонів, якими користувачі були задоволені найбільше у 2025 році

Серед них – як преміальні, так і доступні моделі.

Команда бенчмарка AnTuTu продовжує підбивати підсумки року. Цього разу в списку Android-пристрої з найбільшим числом позитивних відгуків користувачів станом на кінець грудня 2025 року.

Лідер "народного" топа – Nubia Z80 Ultra. Його роботою, згідно з джерелом, задоволені 99,99% користувачів. Особливості цієї моделі – плоский екран без будь-яких вирізів або отворів, акумулятор ємністю 7200 мАг, 35-міліметрова камера і топова SoC Snapdragon 8 Elite Gen5.

На другій сходинці розмістився OPPO K13 Turbo 5G з результатом 98,46%. Це бюджетний Андроїд з акумулятором 7000 мАг, вбудованим вентилятором і захистом від води. Третім став флагман з акцентом на камери Huawei Mate 70 Pro+, який набрав ті ж 98,46% схвалення.

Далі за списком йдуть Huawei Mate 70 RS Ultimate, Xiaomi 15S Pro, Honor 400 Pro, Realme GT 8 Pro, Oppo Find X8 Ultra, Huawei Mate 70 Pro і OnePlus Ace 6.

Цікаво, що хоча рейтинг розраховувався на базі відгуків китайських користувачів, до списку не потрапило жодної моделі бренду Redmi або Poco.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. У бюджетній категорії лідером виявився vivo Y200 GT, а добірку флагманів очолює iQOO 15.

Як УНІАН уже писав, споживачів по всьому світу 2026 року очікує масштабне зростання цін на смартфони. Усе через бум ШІ, який спричинив глобальний дефіцит оперативної пам'яті.

