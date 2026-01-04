Названо найкращі смартфони на початку 2026 року за співвідношенням ціна/потужність

У бюджетній категорії лідером виявився vivo Y200 GT, а добірку флагманів очолює iQOO 15.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала рейтинги Android-телефонів за співвідношенням ціни та продуктивності станом на кінець грудня 2025 року. Традиційно було складено рейтинги відразу в декількох цінових категоріях.

У найбюджетнішій категорії, до 999 юанів (~145 доларів), лідером став vivo Y200 GT. Цей смартфон базується на процесорі Snapdragon 7 Gen 3, а за охолодження відповідає випарна камера площею 6000 мм2. На другому місці йде OPPO K12s 5G, а на третьому – iQOO Z10x.

Далі йде топ смартфонів, які в Китаї продаються в діапазоні від 999 до 1999 юанів (~285 доларів). Десятку очолив Realme Neo 7 Turbo. Також у трійці лідерів iQOO Z10 Turbo+ та REDMI Turbo 4. Усі пристрої працюють на базі SoC MediaTek.

Redmi K80 Ultra очолив топ найефективніших смартфонів у категорії 2000-2999 юанів (~430 доларів). Апарат отримав топовий процесор Dimensity 9400+, акумулятор на 7400 мАг та окремий ШІ-чіп для графіки. iQOO Neo10 Pro+ і realme GT7 Pro Racing Edition замикають трійку.

У рейтингу пристроїв до 3999 юанів (~570 доларів) лідирує Honor Win із флагманським чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 і рекордно великою батареєю на 10 000 мАг. Відразу за ним – realme GT8 Pro. На третьому місці опинився REDMI K90 Pro Max.

У найдорожчій категорії (570 доларів і вище) перше місце посідає iQOO 15, який отримав найпотужніший процесор на сьогодні, величезну батарею і флагманський OLED-екран. На другому і третьому місцях – Honor Magic8 і Red Magic 11 Pro.

Як УНІАН уже писав, споживачів по всьому світу у 2026 році очікує масштабне зростання цін на смартфони. Усе через бум ШІ, який спричинив глобальний дефіцит оперативної пам'яті.

Раніше стало відомо, що технологічний гігант Asus призупинить випуск нових смартфонів 2026 року. Основною причиною називають різке зростання вартості комплектуючих через кризу на ринку пам'яті та низьку рентабельність бізнесу.

