Складено рейтинг найпотужніших і найшвидших Android-смартфонів у 2026 році

AnTuTu, популярний сервіс для тестування мобільних пристроїв, представив перший у 2026-му році рейтинг найпродуктивніших смартфонів. У списку є тільки моделі, що працюють на базі Android.

Геймерський флагман Nubia Red Magic 11 Pro+ третій місяць поспіль залишається найпотужнішим пристроєм. В AnTuTu цей смартфон на базі флагманського чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з 24 ГБ ОЗП набирає рекордні 4,1 млн балів.

На другому місці розташований iQOO 15, який теж працює на найактуальнішій платформі Qualcomm. Замикає трійку лідерів OnePlus 15. Загалом, майже весь топ-10 складається зі смартфонів зі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Єдині пристрої в списку з іншим процесором – це vivo X300 Pro і OPPO Find X9 Pro. Вони працюють на MediaTek Dimensity 9500.

Також AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів середнього рівня. Рейтинг очолили Oppo Reno 15 та Oppo Reno 15 Pro. Молодший смартфон видав трохи менший результат, але обидва набрали понад 2,1 млн балів.

Раніше експерти протестували сотні смартфонів 2025 року та визначили найкращі для фото. До рейтингу потрапили моделі від Google, Samsung, Apple та китайських брендів.

А популярний ютубер JerryRigEverything, який професійно займається знищенням ґаджетів на камеру, підбив підсумки 2025 року на ринку смартфонів, виокремивши найнадійніші та найненадійніші пристрої.

