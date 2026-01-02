У 2026 році ціни на смартфони, ПК та іншу електроніку зростуть на 20%, - FT

Усе через бум ШІ, який спричинив глобальний дефіцит оперативної пам'яті.

Споживачів по всьому світу очікує масштабне зростання цін на смартфони, ПК та іншу електроніку, яке може початися вже цього місяця. Згідно зі звітом Financial Times, у 2026 році ситуація з кризою пам'яті стане ще гіршою.

Найбільші виробники електроніки, включно з Xiaomi, Lenovo і Dell попереджають, що дефіцит мікросхем, імовірно, посилить тиск на витрати і гарантовано змусить їх підвищити ціни на свою продукцію. Підвищення вартості буде доходити до 20%.

Уже в перший день 2026 року через зростання цін постраждали ентузіасти, які збирають власні ПК. Зокрема флагманська відеокарта Nvidia RTX 5090 у США подорожчала до $4000, а до кінця року ціна й зовсім може зрости до 5000 доларів. Рекомендована ціна відеокарти становить $2000.

Основною причиною експерти називають активне будівництво сучасних дата-центрів для навчання і роботи моделей штучного інтелекту. Це призводить до вибухового зростання потреби у високопродуктивних чіпах пам'яті та нестачі їх на ринку.

Компанії Samsung і SK Hynix, які контролюють понад 70% світового ринку DRAM, змушені віддавати пріоритет поставкам для серверного сегмента. Через це ситуація з доступністю компонентів для масового сегмента електроніки продовжить погіршуватися.

Аналітики і самі виробники припускають, що криза триватиме до 2027 року, а, можливо, і довше. За цей час, імовірно, подорожчає безліч товарів – від комп'ютерів і смартфонів до ігрових консолей і автомобілів.

За даними джерела, Apple підніме ціни на свою техніку в першій половині 2026 року. У компанії закінчуються довгострокові контракти з Samsung і SK Hynix на постачання пам'яті, а нові договори будуть уже за "новими прайсами".

Тим часом комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ уже коштує як новий MacBook Air від Apple. Причому ще на початку жовтня цей набір зовсім продавався втричі дешевше.

