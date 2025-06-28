Інтерес до Redmi K80 Ultra практично не поступається дебютному кросоверу компанії.

22 червня в Китаї стартували продажі "народного" флагмана Redmi K80 Ultra з найпотужнішим залізом на ринку. Компанія Xiaomi вже встигла відзвітувати про перші успіхи – інтерес до смартфона практично не поступається дебютному кросоверу компанії.

ЗМІ зазначають, що новенький Redmi встановив рекорд з продажу серед смартфонів 2025 року, обійшовши конкурентів у всіх цінових сегментах за підсумками перших чотирьох годин. Конкретні цифри виробник не розкрив.

Глава Redmi Ван Тен зазначив, що продажі смартфона незабаром можуть наздогнати обсяг замовлень їхнього дебютного кросовера YU7 – конкурента Tesla Model Y. За першу годину компанія отримала 289 тис. попередніх замовлень, отже, новий смартфон наблизився до таких же цифр продажів.

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У чому особливість Redmi K80 Ultra

Пристрій у своєму роді унікальний. У бенчмарку AnTuTu він набирає аж 3,24 млн балів, що з великим запасом робить його найпродуктивнішим Android-смартфоном на ринку. При цьому його стартова ціна становить усього 2599 юанів (~360 доларів).

Також апарат може похвалитися акумулятором 7410 мАг – рекордним за мірками Xiaomi. Згідно з офіційними даними, K80 Ultra працює 2,26 дня без підзарядки. Інші особливості флагмана – "найкрутіший вібромотор", 144-герцовий екран OLED, зарядка 100 Вт і захист IP68/IP69.

На глобальному ринку смартфон теж з'явиться, але під назвою Xiaomi 15T Pro і напевно за вищою ціною.

А вже у вересні-жовтні вийде флагманська серія Xiaomi 16. Відомо, що смартфони першими на ринку отримають чипсет Snapdragon 8 Gen 4, який у ранніх тестах випереджає сучасні флагманські рішення на 40%.

Раніше цього місяця Xiaomi представила на глобальному ринку Poco F7. За ціною $399 смартфон пропонує майже флагманську продуктивність, 6 років оновлень і футуристичний дизайн у дусі Nothing.

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