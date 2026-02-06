Чому не варто купувати iPhone старше iPhone 14 Pro: названо важливу причину

Є ймовірність, що вже через рік – а можливо і раніше – такі iPhone перестануть отримувати оновлення, що може змусити власника знову міняти телефон.

Користувачам пояснили, чому при виборі смартфона Apple краще не розглядати моделі старші за iPhone 14 Pro – навіть якщо вони продаються за привабливою ціною.

Журналіст порталу Macworld зазначив, що багато користувачів шукають спосіб заощадити і звертають увагу на старіші iPhone, які все ще підтримують сучасні додатки та функції. Однак він рекомендує не опускатися нижче лінійки iPhone 14 Pro.

За словами експерта, все впирається в термін експлуатації смартфона і те, наскільки активно він використовувався. Навіть якщо пристрій виглядає "як новий" або продається в запечатаній коробці, моделі старші за iPhone 14 Pro можуть помітно втрачати в продуктивності.

Крім того, старі покоління гірше справляються з актуальними версіями iOS і знаходяться практично на фінальному етапі циклу оновлень. Є ймовірність, що вже через рік – а можливо і раніше – такі Айфони перестануть отримувати оновлення, що може змусити власника знову міняти телефон.

Чому iPhone 14 Pro все ще актуальний

Модель оснащена чіпом A16 і 6 ГБ оперативної пам'яті, завдяки чому без проблем працює з iOS 26 – останньою версією операційної системи.

Смартфон також пропонує плавну роботу, якісні камери, дисплей ProMotion з Dynamic Island і як мінімум три роки програмної підтримки. При цьому покупка 14 Pro може обійтися значно дешевше нових флагманів.

Тому якщо хочеться заощадити, але при цьому отримати продуктивний і актуальний iPhone, експерти радять вибирати не старішу модель, ніж iPhone 14 Pro – це дозволить уникнути проблем з оновленнями і швидкістю роботи в найближчі роки.

Якщо вірити чуткам і витокам, Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить тільки три смартфони: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Сама ж Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" в 2026 році. Крім першого складаного телефону, компанія готується представити розумні окуляри і велике оновлення Siri.

