Мрія Джобса: розкрито дизайн ювілейного iPhone з 'мікро-вигнутим' дисплеєм

Apple спільно з Samsung працює над новим типом дисплея, який буде злегка вигинатися з усіх чотирьох боків.

Чутки про ювілейний iPhone продовжують доповнюватися деталями – і якщо вірити новим витокам, Apple готує один із найрадикальніших редизайнів за всю історію бренду.

За інформацією аналітиків та джерел із ланцюжків поставок, до 20-річчя смартфона у 2027 році очікується вихід повністю безрамкової моделі. Пристрій отримає спеціальний OLED-дисплей від Samsung із плавними "мікровигинами" по всіх чотирьох сторонах.

Такий екран візуально зробить пристрій майже повністю "безрамковим", створюючи ефект цілісного скла – ідея, яку колись просував Стів Джобс.

На відміну від старих екранів-водоспадів, де краї сильно загиналися вниз, новий підхід більш акуратний: вигини будуть ледь помітними, щоб не спотворювати зображення по краях та зробити смартфон зручнішим у руці. При цьому сам дисплей залишається плоским, а заокруглюється тільки скло по краях.

Повідомляється, що нова панель стане тоншою, яскравішою та енергоефективнішою за поточні рішення. Крім того, Apple прагне до повністю "безшовного" дизайну – без вирізів та рамок. Для цього планується заховати Face ID і селфі-камеру прямо під екран, перетворивши всю лицьову частину на суцільний робочий простір.

Сама концепція чотиристороннього вигнутого дисплея не є новою для індустрії – подібні рішення вже зустрічалися в Android-смартфонах. Але Apple, як очікується, спробує довести ідею до більш практичного та масового рівня.

Вихід ювілейного iPhone заплановано на 2027 рік. Раніше Марк Гурман із Bloomberg писав, що інтерфейс Liquid Glass, який дебютував в iOS 26, підготує ґрунт для такого iPhone.

Цієї осені головним анонсом від Apple стане складаний iPhone з повністю гладким екраном без помітної складки на місці згину. За різними оцінками, пристрій може коштувати від 2000 до 2400 доларів.

