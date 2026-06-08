Королі потужності: складено рейтинг найшвидших процесорів для смартфонів у 2026 році

Денис Пономаренко

До дослідження увійшли 70 мобільних платформ, випущених за останні два з половиною роки.

Оглядачі GSMArena опублікували свіжий рейтинг найпродуктивніших процесорів для смартфонів у 2026 році. Він базується на результатах тестів трьох ключових бенчмарків: Geekbench 6 (в одноядерному та багатоядерному режимах) і 3DMark Wild Life Extreme.

Важливий момент – до аналізу не включалися такі параметри, як камери, функції штучного інтелекту, модеми чи оптимізація програмного забезпечення. Оцінювалася виключно "сира" обчислювальна та графічна потужність.

Абсолютним лідером рейтингу став Snapdragon 8 Elite Gen 5. Точніше, навіть два варіанти цього процесора – базова та його спеціальна модифікація для смартфонів Samsung. Причому перевага останньої виявилася більш ніж відчутною.

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У верхній частині рейтингу знаходяться рішення MediaTek Dimensity 9500 і Samsung Exynos 2600, а також нові процесори Apple серії A19 і A19 Pro. Ці чипи формують ядро флагманського ринку 2025–2026 років.

Одним із ключових висновків став розрив, що збільшується, між дешевими процесорами та платформами високого рівня: сьогодні найпотужніший мобільний процесор майже в 15 разів швидший за найслабший чіп, який все ще використовується в актуальних пристроях.

При цьому помітний загальний тренд: процесори середнього сегмента розвиваються навіть активніше за флагмани, і їх відставання від останніх скорочується. Тому немає нічого дивного в тому, що для більшості користувачів купівля дорогого флагмана стала невиправданою, коли продуктивності багатьох середнячків уже достатньо для переважної більшості ігор та ресурсоємних завдань.

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Бюджетні процесори в останні роки майже не прогресують, але вони все одно залишаються здатними задовольнити більшість потреб користувачів.

Раніше команда бенчмарку AnTuTu оновила рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. У топ-10 домінують флагмани на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 – вони посіли десять із десяти позицій.

Також експерти протестували та обрали 5 найкращих бюджетних смартфонів із високою швидкістю роботи. Конкуренція між виробниками призвела до того, що "бюджетний" смартфон більше не означає "слабкий".

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