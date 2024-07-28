Пристрій коштуватиме дорожче за конкуруючі пропозиції від Samsung і Motorola.

Нещодавно Xiaomi представила новий смартфон Mix Flip, про який чутки ходили ще з 2021 року. Це перший девайс в асортименті виробника у форм-факторі "розкладачки". За межами Китаю новинка поки не пропонується, але скоро це зміниться - міжнародний запуск не за горами.

За інформацією видання Gizmochina, продажі смартфона в Європі стартують 15 серпня. Тільки дозволити їх собі зможе не кожен - вартість Xiaomi Mix Flip за межами Китаю більш ніж у півтора раза дорожча і складе ~1300 євро.

З такими цінами Xiaomi точно зіткнеться з жорсткою конкуренцією з боку Samsung і Motorola, які вже представили свої аналоги, вважають фахівці. І в Європі вони дешевші за новинки китайського виробника Наприклад, нещодавно представлений Galaxy Z Flip 6 в Європі пропонується від 1099 євро.

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Втім, на боці новинки Xiaomi одночасно і найбільший зовнішній дисплей на ринку, і потужна платформа, і покращений шарнір. Крім того, девайс вельми тонкий - таким набором конкуренти похвалитися не можуть. У Китаї його ціна наближена до звичайного флагманського смартфона: 5999 юанів або приблизно 750 євро.

Разом із Mix Flip на своїй літній презентації Xiaomi представила, як вона сама каже, найпотужніший смартфон у світі - Redmi K70 Ultra. А цінник у $360 приємно здивує навіть тих, хто не готовий витрачатися на дорогі девайси. На глобальному ринку смартфон теж з'явиться, але під назвою Xiaomi 14T Pro і напевно за вищою ціною.

Раніше фахівці назвали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. У список потрапили свіжі і не дуже пристрої компанії, які рекомендуються до покупки влітку 2024 року.

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