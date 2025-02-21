Їхня ємність буде на 15-20% більшою, ніж у актуальних моделей.

Нові смартфони Xiaomi порадують користувачів більш тривалим часом роботи акумулятора. Їхня ємність буде на 15-20% більшою, ніж у актуальних моделей.

Чутки з Китаю вказують на те, що "народний флагман" Redmi K80 Ultra отримає батарею ємністю 7400/7500 мАг. Крім цього, пристрій буде підтримувати швидке заряджання по дроту 100 Вт.

Redmi K70 Ultra представили в липні 2024 року. На момент виходу він поставив рекорд продуктивності в AnTuTu. Презентація Redmi K80 Ultra теж очікується влітку. Наступник буде оснащений потрійною системою камер і міцним металевим корпусом, а під капотом, як очікується, працюватиме потужний Dimensity 9400 Plus.

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У минулих витоках також згадувалося, що середньобюджетний Redmi Turbo 4 Pro отримає рекордний акумулятор на 7500 мАг. Його реліз очікується в другому кварталі цього року (з квітня по червень).

Інсайдери кажуть, що акумулятори ємністю 7000 і навіть 7500 мАг стануть новим трендом на ринку смартфонів. Домогтися такого приросту вдалося за рахунок переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники випереджають Apple і Samsung. Ця технологія дає змогу встановлювати особливо ємні акумулятори у звичні за товщиною корпуси.

Раніше УНІАН писав про перший смартфон Xiaomi, який отримуватиме оновлення 6 років. Наразі подібний термін підтримки нових версій Android мають тільки Google і Samsung.

На початку місяця Xiaomi оновила список смартфонів, які більше не отримають оновлень. Redmi 10, Poco X4 та інші популярні моделі досягли кінця життєвого циклу. Тим часом YouTube скоро перестане запускатися на старіших Xiaomi.

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