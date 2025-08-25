Такі чохли компанія випускала 2010 року разом з iPhone 4. Їхня суть у тому, що вони закривають тільки бічні грані пристрою, але не задню панель.

Apple планує відродити легендарний чохол-бампер, що забезпечує захист без потовщення корпусу. При цьому аксесуар не призначатиметься для всієї серії iPhone 17, а виключно для найтоншої моделі - iPhone 17 Air.

Про це пише Марк Гурман, відомий інсайдер з Bloomberg. Такі чохли компанія випускала 2010 року разом із культовим iPhone 4. Їхня суть у тому, що вони закривають лише краї пристрою, але не задню панель. Зазвичай вони були зроблені з гуми.

Таке рішення виглядає цілком логічним, оскільки за численними витоками і чутками, iPhone 17 Air буде найтоншим телефоном в історії Apple, із заявленою товщиною корпусу всього 5,5 мм. На думку компанії, користувачі не захочуть втрачати цю властивість через чохол.

Таким чином чохол-бампер стане своєрідним компромісом між захистом і збереженням тонкого корпусу, підвищивши виживаність гаджета внаслідок падінь на тверді поверхні.

Раніше ходили чутки про те, що Apple також розглядає можливість випуску для iPhone 17 Air окремого чохла-батарею через компактний акумулятор.

Нагадаємо, iPhone 17 Air замінить непопулярний iPhone Plus у лінійці, пропонуючи естетику тонкого дизайну. Через особливості своєї конструкції новинка матиме меншу батарею, ніж iPhone 17 Pro, гірший процесор і всього одну камеру.

Презентація всіх iPhone 17, включно з 17 Air, очікується 9 вересня. Разом із ними покажуть годинник Apple Watch Series 11 і навушники AirPods Pro 3.

