Відомо, що у вересні Apple представить свій рекордно тонкий смартфон. З чуток, товщина корпусу iPhone 17 Air складе всього 5,5 мм. Але поки фанати чекають анонса, китайці вже готують більш доступні альтернативи на Android.

Смартфон у схожому дизайні готує Nubia. Причому з назвою компанія морочитися не стала – пристрій вийде як Nubia "Air". Офіційний рендер та повні характеристики були розкриті авторитетним інсайдером Evan Blass (@evleaks).

Якщо рендери вірні, то Nubia Air отримає мінімалістичну задню панель, горизонтальний модуль камери з трьома лінзами, світлодіодним спалахом і датчиком червоного кольору. Це майже один в один дизайн 17 Air, про який нещодавно писали Apple-інсайдери.

Передня панель Nubia Air відрізняється від "яблучного" аналога. Замість Dynamic Island або вирізу під камеру – дисплей з отворами, оточений тонкими рамками, а також вбудований під екран сканер відбитків пальців, чого Apple поки так і не впровадила.

Nubia Air продаватиметься в початковому ціновому сегменті. Апарат отримає 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5К, бюджетний чипсет Unisoc T8300, пам'ять 8/256 ГБ, потрійну камеру на 50, 0,8 і 2 Мп, селфі-камеру на 20 Мп, а також акумулятор ємністю 5000 мАг.

Товщина корпусу Nubia Air складе 6,7 мм – це більше, ніж у надтонких iPhone 17 Air і Galaxy S25 Edge, але все ще менше, ніж у багатьох сучасних Android-смартфонів. Вага пристрою становитиме 172 г.

Презентація телефону має відбутися найближчими тижнями. Свої аналоги iPhone 17 Air також готують й інші виробники, зокрема Tecno та Infinix.

З чуток, iPhone 17 Air отримає рекордно тонкий корпус 5.5 мм, але матиме тільки один динамік, одну задню камеру і навряд чи зможе дожити до вечора.

