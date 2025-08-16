Відомий інсайдер Fixed Focus Digital поділився новою інформацією про характеристики майбутнього рекордно тонкого смартфона Apple. За його словами, через особливості своєї конструкції новинка отримає низку апаратних обмежень – і йдеться не лише про урізану батарею.
Він повідомляє, що iPhone 17 Air має стати хітом цього року, і загалом буде схожий на майбутній iPhone 17 Pro, але цьому надтонкому телефону може дечого не вистачати. Зокрема:
- Процесор: iPhone 17 Air матиме чипсет A19 Pro, як моделі Pro і Pro Max, однак отримає п'ять ядер графічного процесора замість шести. Чи буде це суттєво впливати на роботу смартфона, поки невідомо.
- Екран: хоч всі iPhone 17 обзаведуться дисплеями з частотою оновлення 120 Гц, повноцінні флагманські екрани ProMotion знову дістануться тільки 17 Pro і Pro Max. iPhone 17 Air отримає застарілий LTPS-OLED дисплей, який не підтримує динамічну частоту від 1 до 120 Гц.
- Батарея: тонкий корпус зазвичай означає батарею меншої ємності, але у випадку з iPhone 17 Air Apple піде ще далі і встановить батарею всього 2900 мАг, яка, згідно з тестами, навряд чи зможе дожити до вечора. У тонкого Galaxy S25 Edge, до речі, батарейка на 3900 мАг.
- Камера: навіть порівняно зі звичайним iPhone 17, версія Air матиме більш обмежене налаштування камери. Тонкий айфон отримає лише один 48-мегапіксельний задній об'єктив – і наявні рендери смартфона підтверджують цю чутку.
Презентація iPhone 17, 17 Air, 17 Pro і 17 Pro Max очікується на початку вересня. За свіжою інформацією Bloomberg, на тижні 9-12 числа. Разом з ними покажуть годинник Apple Watch Series 11 і, можливо, навушники AirPods Pro 3.
Раніше в мережі з'явилися подробиці про рекордний акумулятор iPhone 17 Pro Max, ціни на Air- і Pro-моделі, а також "болванки" новинок у всіх кольорах.