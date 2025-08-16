Пристрій матиме меншу батарею, ніж iPhone 17 Pro, гірший процесор та екран.

Відомий інсайдер Fixed Focus Digital поділився новою інформацією про характеристики майбутнього рекордно тонкого смартфона Apple. За його словами, через особливості своєї конструкції новинка отримає низку апаратних обмежень – і йдеться не лише про урізану батарею.

Він повідомляє, що iPhone 17 Air має стати хітом цього року, і загалом буде схожий на майбутній iPhone 17 Pro, але цьому надтонкому телефону може дечого не вистачати. Зокрема:

Процесор: iPhone 17 Air матиме чипсет A19 Pro, як моделі Pro і Pro Max, однак отримає п'ять ядер графічного процесора замість шести. Чи буде це суттєво впливати на роботу смартфона, поки невідомо.

iPhone 17 Air матиме чипсет A19 Pro, як моделі Pro і Pro Max, однак отримає п'ять ядер графічного процесора замість шести. Чи буде це суттєво впливати на роботу смартфона, поки невідомо. Екран: хоч всі iPhone 17 обзаведуться дисплеями з частотою оновлення 120 Гц, повноцінні флагманські екрани ProMotion знову дістануться тільки 17 Pro і Pro Max. iPhone 17 Air отримає застарілий LTPS-OLED дисплей, який не підтримує динамічну частоту від 1 до 120 Гц.

хоч всі iPhone 17 обзаведуться дисплеями з частотою оновлення 120 Гц, повноцінні флагманські екрани ProMotion знову дістануться тільки 17 Pro і Pro Max. iPhone 17 Air отримає застарілий LTPS-OLED дисплей, який не підтримує динамічну частоту від 1 до 120 Гц. Батарея : тонкий корпус зазвичай означає батарею меншої ємності, але у випадку з iPhone 17 Air Apple піде ще далі і встановить батарею всього 2900 мАг, яка, згідно з тестами, навряд чи зможе дожити до вечора. У тонкого Galaxy S25 Edge, до речі, батарейка на 3900 мАг.

: тонкий корпус зазвичай означає батарею меншої ємності, але у випадку з iPhone 17 Air Apple піде ще далі і встановить батарею всього 2900 мАг, яка, згідно з тестами, навряд чи зможе дожити до вечора. У тонкого Galaxy S25 Edge, до речі, батарейка на 3900 мАг. Камера: навіть порівняно зі звичайним iPhone 17, версія Air матиме більш обмежене налаштування камери. Тонкий айфон отримає лише один 48-мегапіксельний задній об'єктив – і наявні рендери смартфона підтверджують цю чутку.

Презентація iPhone 17, 17 Air, 17 Pro і 17 Pro Max очікується на початку вересня. За свіжою інформацією Bloomberg, на тижні 9-12 числа. Разом з ними покажуть годинник Apple Watch Series 11 і, можливо, навушники AirPods Pro 3.

Відео дня

Раніше в мережі з'явилися подробиці про рекордний акумулятор iPhone 17 Pro Max, ціни на Air- і Pro-моделі, а також "болванки" новинок у всіх кольорах.

Вас також можуть зацікавити новини: