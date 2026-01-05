Інсайдер розповів, чому користувачам варто почекати виходу Samsung S27 Ultra

Звіти припускають, що Galaxy S26 Ultra дотримуватиметься здебільшого тих самих налаштувань камери, що й поточне покоління.

Samsung нарешті змінить свою усталену стратегію з камерами флагманських смартфонів – принаймні так стверджують свіжі витоки. Хоча останні моделі серії Galaxy Ultra отримували лише незначні оновлення камер, новий інсайд каже, що майже всі камери Galaxy S27 Ultra помітно прокачають.

За даними відомого джерела Ice Universe, Samsung планує замінити одразу три ключові сенсори в складі камер: основний, надширококутний і фронтальний. Телеоб'єктив, скоріш за все, залишиться без змін.

Зазначається, що Samsung раніше планувала встановити в S27 Ultra більший 200-МП сенсор розміром 1/1,1 дюйма, проте ці плани були скасовані через високу вартість компонентів. Замість цього, за словами інсайдера, компанія продовжить використовувати 200-мегапіксельний сенсор класу 1/1,3 дюйма, який можна порівняти з ISOCELL HP2.

Відео дня

Такі зміни, якщо підтвердяться, стануть важливим кроком після давньої критики на адресу Samsung за відсутність реальних інновацій у камерах своїх топових моделей. Конкуренти з Китаю вже пропонують більш просунуті сенсори та технології зйомки, і найбільший Android-бренд змушений прискорити розвиток своїх камер, щоб залишатися конкурентоспроможним.

Очікується, що серія Galaxy S27 буде представлена на початку 2027 року. До цього Samsung готується випустити лінійку Galaxy S26 – її офіційна презентація запланована на 25 лютого, а старт продажів заплановано на березень.

Раніше вже повідомлялося, що Samsung Galaxy S27 Ultra отримає технологію розпізнавання облич, що перевершує Face ID. Вона нібито зможе впізнавати власника навіть у масці або сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо, у грудні 2025-го Samsung представила свій перший смартфон із трьома екранами – незважаючи на високий цінник у $2400 новинку швидко розкупили. На глобальному ринку пристрій з'явиться на початку 2026 року.

